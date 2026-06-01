El Mundo

Elecciones en Colombia: Cepeda; un hijo del marxismo y la persecución toca las puertas del poder

Habla checo y ruso. Admira a Gandhi, ha escrito libros sobre Sigmund Freud y Foucault y promete acentuar reformas sociales

EscucharEscuchar
Por AFP
El 21 de junio, Iván Cepeda —senador de 63 años, defensor de derechos humanos y arquitecto del proceso de paz de 2016— irá a la segunda ronda electoral en Colombia.
El 21 de junio, Iván Cepeda —senador de 63 años, defensor de derechos humanos y arquitecto del proceso de paz de 2016— irá a la segunda ronda electoral en Colombia. (El Tiempo Colombia/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones Presidenciales ColombiaElecciones Colombia 2026Iván CepedaSegunda vueltaPerfil
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.