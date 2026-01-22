Editorial

Editorial: Alto al uso político de la religión

Valerse de la religión para incidir en la decisión de voto de los ciudadanos no solo es ilegal, sino irrespetuoso e inaceptable. Mediante una decisión clara, oportuna y necesaria, el TSE frenó una evidente confabulación ilegal entre actores políticos y religiosos

EscucharEscuchar
Por La Nación
La campaña de Laura Fernández se reunió con pastores evangélicos del templo bíblico en Tibás / Foto John Durán
Folleto entregado por la campaña de Laura Fernández a pastores evangélicos durante una reunión sostenida el 16 de enero en el Templo Bíblico de Tibás. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialPartido Pueblo SoberanoLaura FernándezForo Mi Paísreligión y políticaTSE
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.