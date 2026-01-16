Grupo político religioso usó el nombre de la Alianza Evangélica para convocar a acto proselitista con Laura Fernández

Pese a que la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC) se desmarcó el jueves del acuerdo entre el grupo político religioso Foro Mi País y la candidata oficialista Laura Fernández, una publicación del foro contradice esta versión.

El 7 de enero, el Foro Mi País publicó en redes sociales una invitación (aún visible) a una reunión entre Fernández y el sector cristiano, prevista para realizarse el 8 de enero en la provincia de Limón. En la publicación, dirigida a pastores y líderes evangélicos, el grupo aseguró tener el “aval de la Alianza Evangélica Costarricense”.

El documento alega que, en los últimos 20 años, los partidos en el poder han “vulnerado” valores cristianos, por lo que pretendían dar a conocer los “logros” del Foro Mi País en el rescate de esos valores con el actual gobierno y los acuerdos alcanzados con Laura Fernández.

Al final del comunicado, se reitera que el encuentro tiene el “conocimiento y aval” de la Alianza Evangélica.

La invitación se titula “invitación especial para pastores y líderes”. Difundida por el Foro Mi País en sus redes sociales. (Foro Mi País/Captura)

Contradicciones

En un comunicado remitido el jueves, la Alianza aseguró “conocer” el accionar del Foro, pero dijo que “ese conocimiento no constituye ni debe interpretarse como un endoso institucional de la FAEC a sus posturas, opiniones, análisis o acciones específicas, las cuales son de exclusiva responsabilidad de sus miembros”.

Agregaban que ese Foro no es el “brazo político” de la Alianza. Así reaccionó después de trascender que el grupo político religioso entregó folletos a pastores para que pidieran a los feligreses votar por Laura Fernández.

“Reafirmamos nuestro carácter no partidario y nuestra neutralidad electoral conforme a nuestros estatutos y naturaleza histórica. No poseemos filiación partidaria alguna, ni respaldamos candidatos, partidos políticos o movimientos electorales, siendo de esa manera respetuosos de los lineamientos establecidos por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)”, asegura la FAEC.

Al tiempo que pedían a la comunidad evangélica participar en el proceso electoral de manera “informada, responsable y pacífica”, ejerciendo su derecho al voto según su propio criterio.

La Nación consultó a la Alianza Evangélica si el Foro Mi País utilizó su nombre y logo sin autorización, o bien, si la federación avaló que se incluyeran en el comunicado.

Sin embargo, al momento de publicación, no se obtuvo respuesta.

Cumplir compromisos: encuentro en Limón

El encuentro en Limón, del pasado 8 de enero, fue ampliamente difundido por la campaña de Pueblo Soberano.

“Revisemos qué nos falta, cómo vamos y cómo le vamos a cumplir todos los compromisos al sector cristiano aquí”, dijo Laura Fernández en un video publicado por su campaña.

Laura Fernández, durante el encuentro en Limón, inauguró la "Casa Rodriguista" en Guápiles. A la derecha, Kattia Calvo y Osvaldo Artavia, candidatos a diputaciones. (Campaña de Laura Fernández/Campaña de Laura Fernández)

En otro posteo: “Ante cientos de representantes del Foro Mi País, hoy ratifiqué en Pococí, mi compromiso irrefutable a favor de la vida desde su concepción, de la familia y de los valores y principios que profesan la mayoría de los costarricenses”, reafirmando así su propuesta conservadora.

Lo acordado por el PPSO y el foro evangélico

En una actividad realizada este jueves, en el Templo Bíblico, en Tibás, se congregaron el equipo de campaña de la aspirante presidencial chavista y pastores evangélicos. El evento fue organizado por el Foro Mi País.

Durante la reunión se dieron directrices para que los pastores acudieran a las iglesias a solicitar a los fieles apoyo electoral para la candidata del oficialismo.

Así instruían a pastores para pedir votos a favor de Laura Fernández

Al lugar llegó Reynaldo Salazar, director de ese foro, y el jefe de la campaña de Fernández y candidato a la primera vicepresidencia, Francisco Gamboa (también, exministro de Chaves).

En la actividad, Salazar entregó un volante a los pastores, titulado “¿Por qué los cristianos evangélicos deben votar por el Partido Pueblo Soberano?" y donde el grupo se identifica como un “foro cristiano evangélico de asuntos políticos”.

La campaña de Laura Fernández se reunió con pastores evangélicos del Templo Bíblico, en Tibás. (JOHN DURAN/John Durán)

Folleto entregado durante La campaña de Laura Fernández se reunió con pastores evangélicos. (JOHN DURAN/John Durán)

En un video publicado por La Nación, se observa como Laura Fernández asiente cuando Salazar dice que el PPSO puso 24 evangélicos como candidatos a diputado.

El 14 de enero, Laura Fernández asintió cuando el pastor Reynaldo Salazar dijo que Pueblo Soberano puso 24 evangélicos como candidatos a diputado

Investigación

El director del Foro, Reynaldo Salazar, pidió a los pastores evangélicos solicitar votos para Fernández, pero no “desde el púlpito ni dentro de la congregación literalmente”, para evitar problemas con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El TSE confirmó la apertura de una investigación de oficio. Ese órgano recibió, además, una denuncia presentada por el Partido Alianza Costa Rica Primero (CR1), en la que se cuestionan los mismos hechos.

El artículo 28 de la Constitución Política prohíbe hacer propaganda política invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas.