Política

Grupo político religioso usó el nombre de la Alianza Evangélica para convocar a acto proselitista con Laura Fernández

Foro Mi País aseguró contar con el ‘aval y conocimiento’ de la Alianza, pese a que esta ahora se desmarca

Por Sebastián Sánchez
Laura Fernández recibió el apoyo del foro Mi País, organización ultraconservadora vinculada a la Alianza Evangélica Costarricense.
Laura Fernández recibió el apoyo del foro Mi País, organización conservadora. (Canva/La Nación)







