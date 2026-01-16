Política

Alianza Evangélica se desmarca de acuerdo para que pastores pidan votos por Laura Fernández

El foro evangélico ‘Mi País’ dio su apoyo a la candidata chavista

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Presidente Chávez anuncia renuncia y sustitución de 5 ministros del gabinete.
Laura Fernández, candidata presidencial del PPSO; a la izquierda, Francisco Gamboa, candidato a la primera vicepresidencia. (Albert Marín/Renuncia de 5 ministros del gabinete.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura FernándezPPSOelecciones 2026Alianza Evangélica
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.