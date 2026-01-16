Alianza Evangélica se desmarca de acuerdo para que pastores pidan votos por Laura Fernández

Laura Fernández, candidata presidencial del PPSO; a la izquierda, Francisco Gamboa, candidato a la primera vicepresidencia.

La Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC) se desmarcó del acuerdo entre el Foro Mi País y la campaña de Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), mediante el cual se habría instruido a pastores evangélicos a solicitar el voto a feligreses en favor de la aspirante oficialista.

“Reafirmamos nuestro carácter no partidario y nuestra neutralidad electoral conforme a nuestros estatutos y naturaleza histórica. No poseemos filiación partidaria alguna, ni respaldamos candidatos, partidos políticos o movimientos electorales, siendo de esa manera respetuosos de los lineamientos establecidos por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)”, asegura la FAEC.

El pronunciamiento surge luego de que este jueves se llevara a cabo una reunión entre el equipo de campaña de la aspirante presidencial oficialista y pastores evangélicos, evento organizado por dicho foro en el Templo Bíblico, en Tibás.

En el encuentro, se giraron instrucciones para que los pastores vayan a las iglesias a pedirles a los feligreses que le den el voto a la candidata chavista. A cambio, Fernández se habría comprometido a dar candidaturas y apertura en puestos públicos al grupo evangélico.

Folleto entregado durante La campaña de Laura Fernández se reunió con pastores evangélicos del templo bíblico en Tibás / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Ante esos hecho, la FAEC dice “conocer” el accionar del Foro, pero “ese conocimiento no constituye ni debe interpretarse como un endoso institucional de la FAEC a sus posturas, opiniones, análisis o acciones específicas, las cuales son de exclusiva responsabilidad de sus miembros”.

La Alianza insistió en que ese foro funciona de manera autónoma. Finalmente, la Federación hizo un llamado a la comunidad evangélica a participar del proceso electoral de manera informada, responsable y pacífica, ejerciendo su derecho al voto según su propio criterio.

Encuentro entre el Foro y el chavismo

A la reunión, en Tibás, acudieron el pastor Reynaldo Salazar, como parte del Foro Mi País, y el jefe de la campaña de Fernández y candidato a la primera vicepresidencia, Francisco Gamboa.

Así instruían a pastores para pedir votos a favor de Laura Fernández

En la actividad, Salazar entregó un volante a los pastores, titulado “¿Por qué los cristianos evangélicos deben votar por el Partido Pueblo Soberano?" y donde el grupo se identifica como un “foro cristiano evangélico de asuntos políticos”.

Fernández, dice el volante, prometió 24 candidaturas a diputación de personas vinculadas a este sector religioso, así como la posibilidad de que el grupo plantee nombres para eventuales nombramientos en la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial y representaciones diplomáticas.