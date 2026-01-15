Una federación evangélica fustiga el pacto entre pastores y Laura Fernández: alerta sobre riesgos de mezclar fe y política

Laura Fernández recibió el apoyo del foro Mi País, organización ultraconservadora vinculada a la Alianza Evangélica Costarricense.

La Federación de Vidas Abudantes se desmarcó del pacto entre la organización Foro Mi País, que funciona como el brazo político de la Alianza Evangélica Costarricense, y la candidata Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

“La Federación de Vidas Abundantes comunica formalmente que nuestra organización no es adepta, promotora, ni afiliada a ningún partido político, movimiento electoral o candidatos a puestos de elección popular", dice el comunicado firmado por el pastor Mario Castro.

El grupo rechazó cualquier involucramiento institucional o partidario en la contienda electoral, así como promover o descalificar partidos políticos, candidaturas o aspiraciones concretas..

“Hacemos eco de que la vinculación directa de la iglesia con estructuras o contiendas electorales pone en riesgo su testimonio espiritual, genera división entre los creyentes y puede desvirtuar el mensaje central de fe, el cual trasciende ideologías, partidos y gobiernos de turno”, afirmó este grupo evangélico.

Según explican, la fe cristiana no pertenece a ningún partido político ni proyecto ideológico; por eso, cada miembro de su iglesia tiene independencia para apoyar una y otra opción política.

El comunicado también subraya que la federación reconoce la importancia de la vida democrática y del ejercicio responsable de la ciudadanía.

Lo acordado

En una actividad realizada en el Templo Bíblico, en Tibás, se reunió el equipo de campaña de la aspirante presidencial oficialista y pastores evangélicos, evento organizado por dicho foro.

En el encuentro, se giraron instrucciones para que los pastores vayan a las iglesias a pedirles a los feligreses que le den el voto a la candidata chavista.

La campaña de Laura Fernández se reunió con pastores evangélicos del templo bíblico en Tibás. (JOHN DURAN/John Durán)

Al lugar acudieron el pastor Reynaldo Salazar, como parte del Foro Mi País, y el jefe de la campaña de Fernández y candidato a la primera vicepresidencia, Francisco Gamboa.

Así instruían a pastores para pedir votos a favor de Laura Fernández

En la actividad, Salazar entregó un volante a los pastores, titulado “¿Por qué los cristianos evangélicos deben votar por el Partido Pueblo Soberano?" y donde el grupo se identifica como un “foro cristiano evangélico de asuntos políticos”.

Entre las instrucciones que habría dado Salazar a los pastores les solicitó no hacer el llamado al voto “desde el púlpito ni dentro de la congregación literalmente”, para evitar problemas con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Fernández, dice el volante, prometió 24 candidaturas a diputación de personas vinculadas a este sector religioso, así como la posibilidad de que el grupo plantee nombres para eventuales nombramientos en la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial y representaciones diplomáticas.