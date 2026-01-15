Política

Una federación evangélica fustiga el pacto entre pastores y Laura Fernández: alerta sobre riesgos de mezclar fe y política

Advierte de que la vinculación de iglesias con la política pone en riesgo el testimonio espiritual

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Laura Fernández recibió el apoyo del foro Mi País, organización ultraconservadora vinculada a la Alianza Evangélica Costarricense.
Laura Fernández recibió el apoyo del foro Mi País, organización ultraconservadora vinculada a la Alianza Evangélica Costarricense. (Canva/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura FernándezPPSOAlianza Evangélicaiglesias evangélicaselecciones 2026
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.