TSE investiga de oficio reunión de equipo de Laura Fernández con pastores evangélicos y entrega de volantes con motivos religiosos

Durante la reunión, se giraron instrucciones a los pastores para que le pidan a los feligreses votar a favor de Laura Fernández y el partido chavista Pueblo Soberano (PPSO)

Por Lucía Astorga
La campaña de Laura Fernández se reunió con pastores evangélicos del templo bíblico en Tibás / Foto John Durán
A los pastores se les entregaron folletos que llaman a los fieles evangélicos a votar por Laura Fernández y Pueblo Soberano. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)







