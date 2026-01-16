TSE investiga de oficio reunión de equipo de Laura Fernández con pastores evangélicos y entrega de volantes con motivos religiosos

A los pastores se les entregaron folletos que llaman a los fieles evangélicos a votar por Laura Fernández y Pueblo Soberano. Foto John Durán

La Dirección de Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) abrió de oficio una investigación relacionada con la reunión sostenida entre pastores religiosos evangélicos del Foro Mi País y el comando de campaña de la candidata presidencial Laura Fernández, del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), revelada por La Nación.

Andrei Cambronero, jefe de despacho de la presidencia del TSE, explicó que la decisión fue tomada por Gerardo Abarca, director general a. i. del Registro Electoral, luego de que este medio diera a conocer que, en ese encuentro, se solicitó a pastores evangélicos pedir el voto a favor de la aspirante oficialista y les entregaron volantes titulados “¿Por qué los cristianos evangélicos deben votar por el Partido Pueblo Soberano?“, con el fin de que fueran distribuidos entre fieles.

El funcionario recordó que el artículo 136 del Código Electoral prohíbe incluir invocaciones de carácter religioso en la propaganda política, conducta que constituye una falta electoral sancionable. La legislación establece que la atención y resolución de este tipo de casos corresponde, en primera instancia, al Registro Electoral.

Los volantes fueron repartidos durante una reunión entre pastores y el comando de camapaña de Laura Fernández. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Cambronero indicó que, al tratarse de una presunta falta electoral, el Registro Electoral tiene la potestad de iniciar investigaciones de oficio, sin necesidad de una denuncia previa, como ocurre también en casos relacionados con eventuales irregularidades en el financiamiento partidario.

Además de la actuación iniciada de oficio, la Secretaría del TSE recibió una denuncia presentada por el partido Alianza Costa Rica Primero (CR1), en la que se cuestionan los mismos hechos. Esa gestión se encuentra actualmente bajo análisis de los magistrados electorales, quienes deberán definir el curso de acción que se dará al expediente.