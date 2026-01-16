Agrupación evangélica Federación Viña se desmarca de acuerdo entre Foro Mi País y Laura Fernández: el fin de la iglesia no es promover proyectos políticos

Folleto entregado durante La campaña de Laura Fernández se reunió con pastores evangélicos del templo bíblico en Tibás / Foto John Durán

El grupo de iglesias evangélicas Federación Viña Costa Rica se desmarcó del acuerdo suscrito entre la candidata de Pueblo Soberano, Laura Fernández y el grupo político religioso Foro Mi País. Este último grupo pidió a pastores promover el voto por la representante del oficialismo.

La Federación Viña indicó que, desde noviembre del año pasado, dejó en claro que no es afiliada ni promotora de ningún partido, movimiento o candidatura política.

“Nuestra misión es anunciar y vivir el reino de Dios con fidelidad a Jesucristo (...) sin utilizar el púlpito, la autoridad pastoral, ni el lenguaje de la fe con fines partidarios”, añade el pronunciamiento.

En el mismo comunicado, la agrupación religiosa hizo un llamado a ejercer con responsabilidad la libertad ciudadana y recordó que la finalidad de la iglesia no es promover proyectos políticos.

En lal reunión se repartieron los folletos con la indicación de votar por Fernández. (JOHN DURAN/John Durán)

La reacción de esta congregación se suma a la emitida la tarde del jueves por la Alianza Evangélica, la cual también se desmarcó de los acuerdos suscritos entre el Foro Mi País y la campaña de Fernández, tras una reunión en la que participaron pastores evangélicos y el equipo del partido oficialista.

En ese encuentro, los pastores recibieron instrucciones de cómo pedirle a sus feligreses, fuera del púlpito y de los templos, que voten por la candidata de Pueblo Soberano.

Les aconsejaron que, mediante un líder de la iglesia, no el pastor, se repartan panfletos de propaganda de Laura Fernández en las afueras de las iglesias en los próximos dos domingos, previos a la elección.

Según folletos distribuidos en esa reunión, Fernández habría mostrado apertura a aceptar propuestas de nombres para puestos públicos.