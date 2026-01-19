Política

TSE ordena a Laura Fernández y Fabricio Alvarado abstenerse de llamar a votar con base en razones o símbolos religiosos

Tribunal emite medida cautelar con motivo de recursos de amparo electoral

EscucharEscuchar
Por Esteban Oviedo
Los candidatos presidenciales Laura Fernández y Fabricio Alvarado protagonizan una pugna por el voto conservador en las elecciones de 2026.
Laura Fernández y Fabricio Alvarado recibieron una orden con motivo de una medida cautelar dictada por el TSE. (La Nación/ Diseño Canva /Diseño Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TSELaura FernándezFabricio AlvaradoElecciones 2026
Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.