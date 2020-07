“¿Qué nos queda? Nos quedan remuneraciones, pero eso depende. Ya llevamos medio año y dependerá mucho de si se han hecho nombramientos y ascensos. Yo me imagino que esa decisión ya ha sido tomada, de tal manera que no hay nombramientos de plazas, no hay ascensos y podría haber gente que se pensiona e incapacidades que podrían liberarse. Algún tipo de decisión en anualidades, prohibición, dedicación exclusiva podría dar algún recurso importante, porque eso sí es una partida grande dentro del presupuesto”, apuntó Cordero.