“Lo más fácil para un gobierno que no tiene ideas y que no quiere ponerse a trabajar, es proponer el recorte parejo de los salarios del sector público. No comparto, a modo personal, que se proponga el impuesto a los salarios como la única medida, cuando no se tiene una agenda para el manejo eficiente y responsable del gasto público”, afirmó la diputada Shirley Díaz, subjefa de bancada del PUSC.