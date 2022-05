Rodrigo Chaves nombra otra figura del PLN y mantiene a jerarca del equipo de Carlos Alvarado

12:49 a. m.: Chaves rechaza el acuerdo de Escazú

En la presentación del tercer grupo de jerarcas de su gabinete, el futuro mandatario, Rodrigo Chaves, rechazó el Acuerdo de Escazú por considerar que traería inseguridad jurídica al sector privado. Así lo dijo durante el anuncio del tercer grupo de jerarcas de su gabinete.

12:44 a. m.: Chaves vetaría proyecto de devolución del ROP

Luego de presentar el tercer grupo de jerarcas de su gabinete, el presidente electo, Rodrigo Chaves, cuestionó el proyecto presentado por el diputado Liberación Nacional (PLN), Francisco Nicolás, para devolver parte del ROP a los trabajadores. Incluso, dijo que lo podría vetar.

“Me preocupa que la propuesta tenga como intención, o como consecuencia no deseada, que la gente saque el ROP para pagar a los bancos que están viendo un aumento en su morosidad en los portafolios de tarjetas de crédito. Si esa es la intención, ahí mismo la voy a vetar. Habrá que ver el detalle. Tengo esa sospecha. No se vale”, adelantó.

12:42 p. m.: ‘Somos gobierno hiperpráctico y pragmático’

Consultado sobre la crítica de los sindicatos, que le achacan un gobierno neoliberal, el presidente electo Rodrigo Chaves dijo: “Somos un gobierno hiperpráctico y pragmático”. Afirmó que los grandes temas del país ya están superados, como la libertad de propiedad privada, libertad de expresión, defensa de la CCSS, solidaridad y distribución del ingresos. “Nadie habla de cerrar la CCSS”, dijo, sino de, sin etiquetas, definir “qué hay que hacer para bajar listas de espera, para mejorar las carreteras”. Puso como ejemplo el tercer grupo de jerarcas de su gabinete.

12:32 a. m.: ‘Yo no he entrado a la casa’

Luego de presentar el tercer grupo de jerarcas de su gabinete, el presidente electo, Rodrigo Chaves, se refirió a la afirmación del mandatario Carlos Alvarado de que deja la casa ordenada. “Yo no he entrado a la casa”, dijo. Afirmó que, a simple vista, hay cosas que cambiar, como la fusión del Vivienda y del INVU. “Los ministros me estarán contando y me gustaría tener conversación con la prensa cuando hayamos caminado por toda la cosa y ahí podremos ver qué tan ordenada está”, dijo.

12:07 a. m.: Chaves anuncia a los jerarcas

El presidente electo Rodrigo Chaves presenta el tercer grupo de jerarcas de su gabinete:. Afirma que este es el último anuncio:

-MOPT: Luis Amador Jiménez (se encuentra de viaje en este momento)

-Agricultura: Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores (Cadexco) y militante del Partido Liberación Nacional (PLN)

-Incofer: Mario Arce Guillén

-Micitt: Carlos Enrique Alvarado Briceño

-Cultura: Nayuribe Guadamuz

-Vivienda e INVU: Jéssica Martínez (tendrá el cargo de ministra de Vivienda y el de presidenta del INVU para liderar la reforma del sector)

-Comunicación: Patricia Navarro

-ICT: William Rodríguez

-JPS: Esmeralda Britton (actual presidenta de la JPS nombrada por el presidente Carlos Alvarado)

-Inder: Eduardo Robert

-INA: Juan Alfaro López (fue viceministro de la Presidencia de Carlos Alvarado y renunció por el escándalo de UPAD)

-Incop: Wilman Cruz

-IFAM: Jorge Ocampo

-Dinadeco: Fabiola Romero

-Incopesca: Héiner Méndez

-Recope: Juan Manuel Quesada, exintendente de Energía de la Aresep (se enfocará en reestructuración y eficiencias en la entidad)

11:50 a. m.: Hay 16 sillas en el salón

El presidente electo de la República, Rodrigo Chaves, tiene previsto presentar, este martes al mediodía, un tercer grupo de jerarcas de su gabinete. En el estrado, hay 16 sillas disponibles.

Antes de este acto, Chaves tenía 21 nombramientos pendientes y ya había designado a 23 ministros y presidentes ejecutivos.

Todavía están pendientes seis cabezas de ministerios y 15 de instituciones.