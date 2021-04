Tenemos muchas tareas pendientes en materia ambiental, entre ellas el reordenamiento y transformación del transporte, el tratamiento de aguas sucias y la recuperación de acuíferos, para mencionar solo algunas, pero el Acuerdo de Escazú no soluciona esas falencias. Otra asignatura pendiente, debemos reconocerlo, es ajustar los mecanismos de regulación a las necesidades del desarrollo sin debilitar la protección del ambiente. Un permiso de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) no adquiere mayor eficacia como salvaguarda del medio si el trámite dura un año. Simplificar y agilizar esos procedimientos, no complicarlos, es la orden del día.