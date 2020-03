“Para usted, señor presidente, mi agradecimiento entrañable por la confianza brindada, la oportunidad y el honor de haber integrado su equipo de gobierno. Sin embargo, mi sentido de responsabilidad política para con el país me llama a no seguir en un lugar como el Ministerio de Hacienda, donde mi trabajo es sumar confianza, no dudas. Y el entorno que se vive en relación con el caso mencionado, no permite por ahora generar esa confianza, hasta tanto no quede totalmente clarificada cualquier duda, lo cual, como he dicho, haré ante las instancias correspondientes, con la información de la que despongo y el respaldo debido”.