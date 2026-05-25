El País

Expertos ven las alianzas público-privadas como la salida a la crisis de infraestructura en Costa Rica; el panorama de la inversión pública es difícil

Caída de la inversión pública, el alto endeudamiento y las restricciones fiscales convierten a las alianzas público-privadas en una de las principales apuestas

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Por Cristian Mora
Ruta 32 Puerto Moin_Atenorio
Las alianzas público-privadas vuelven a ganar protagonismo en Costa Rica en medio de restricciones fiscales y rezagos históricos en infraestructura, pese al historial de conflictos y cuestionamientos que han marcado varias concesiones en el país. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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