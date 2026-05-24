Política

20 diputados consultan en Sala Constitucional el plan de alianzas público privadas

Legisladores alegan que se cree una institución autónoma de forma encubierta y cuestionan se exima a la figura de los controles presupuestarios de la Contraloría

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Por Aarón Sequeira
Diputados en plenario de la Asamblea Legislativa
Los diputados de oposición piden a la Sala Constitucional revisar a fondo presuntos vicios en la Ley Marco de Alianzas Público Privadas. Abril Gordienko, del PUSC, y Antonio Trejos, del FA, firmaron la consulta, así como Joselyn Sáenz, también frenteamplista (atrás). (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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