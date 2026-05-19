Política

Asamblea aprueba ley de alianzas público-privadas entre críticas por creación de nuevo ‘ornitorrinco jurídico’

Proyecto elimina el Consejo de Concesiones y crea la Anapp, una figura cuestionada por la oposición y el oficialismo, debido a su naturaleza jurídica

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Por Lucía Astorga
Los diputados José María Villalta, del FA, y José Miguel Villalobos, del oficialista PPSO, coincidieron en varias falencias del proyecto de asociaciones público-privadas.L
Los diputados José María Villalta, del FA, y José Miguel Villalobos, del oficialista PPSO, coincidieron en varias falencias del proyecto de asociaciones público-privadas. (Diseño Canva/La Nación)







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Alianzas Público PrivadasANAPPJosé Miguel VillalobosJosé María Villalta
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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