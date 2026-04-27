El País

MOPT reduce ampliación de la ruta 27 a la mitad: este será el tramo a intervenir en la primera etapa

Obras solo incluirán tramos críticos entre Escazú y Atenas

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Por Patricia Recio
Presas en General Cañas y Ruta 27
La ruta 27 lleva más de una década al límite de su capacidad. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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