Ruta 27: acuerdo con Globalvia eleva costo total y extiende pagos millonarios hasta 2033

“Arreglo” firmado hace 10 años para evitar arbitraje terminará costando cientos de millones más

Por Patricia Recio

Un acuerdo “conciliatorio” para evitar un arbitraje, firmado en el 2015, condenó al país a seguir pagando varios años más por la ruta 27.








