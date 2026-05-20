El País

Cambio en concesiones: ¿En qué consiste el plan de alianzas público privadas y qué sigue tras decisión de retrotraer proyecto?

Diputados podrán presentar modificaciones aunque el texto ya se aprobó en primer debate

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Por Patricia Recio y Cristian Mora
Desde la vigencia de la ley anterior, el país únicamente ha desarrollado dos proyectos mediante concesión, la ruta 27 y la Terminal de Contenedores de Moín. (Rafael Pacheco Granados)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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