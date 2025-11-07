El País

Los tres megaproyectos de casi $2.000 millones que Rodrigo Chaves frenó —o paralizó— sin dar nada a cambio

Cambios de planes e intentos fallidos del gobierno tienen detenidos tres proyectos de gran envergadura que preveían beneficiar a los costarricenses

Por Patricia Recio
Presas en General Cañas y Ruta 27
La ampliación de la ruta 27 se considera urgente desde hace más de una década, pero a la fecha no hay claridad sobre cómo se ejecutará. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Ruta 27Marina de LimónCiudad Gobierno
