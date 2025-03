De futura Ciudad Gobierno a basurero: cómo lucen las instalaciones previstas para el proyecto

Domingo 9 de marzo, tres de la tarde. Cielo plomizo, humedad pesada. El tráfico, más o menos: San José se duerme los fines de semana. En esta manzana al lado del Liceo de Costa Rica, parece que no pasa nada. Entramos por un costado a un edificio que ya no tiene paredes, que en efecto ya no parece nada. Pisamos un tablón. Una rata rechoncha corretea hacia el vacío. Aquí será colocada la primera piedra de Ciudad Gobierno, el mayor proyecto de infraestructura pública después de la “nueva” Asamblea Legislativa. Cuando llegue el día.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌