El País

Marina de Limón ve una luz, pero aún tiene largo camino por delante

Limonenses han esperado el proyecto por muchos años, ¿en qué consiste y por qué lleva tanto tiempo de retraso?

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Por Yeryis Salas
Toma aérea Puerto JAPDEVA Limón / foto John durán
La Terminal Hernán Garrón, en el cantón Central de Limón, se convertirá en la marina y la terminal de cruceros. El proyecto, ideado desde el 2008, acumula años de atrasos y el máximo avance ocurrió apenas la semana anterior. (JOHN DURAN/John Durán)







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Marina de LimónJapdevaTerminal de cruceros
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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