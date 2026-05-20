Política

Laura Fernández firma ley de financiamiento para el tren eléctrico de $800 millones

La presidenta Laura Fernández firmó la ley de financiamiento por $800 millones para el tren eléctrico. Incofer prevé que opere a finales de 2031.

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Por Yucsiany Salazar y Cristian Mora
Laura Fernández firmó el decreto al inicio de la conferencia de prensa.
Laura Fernández firmó el decreto al inicio de la conferencia de prensa. (Incofer/Incofer)







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Laura FernándezTren eléctrico
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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