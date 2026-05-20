Laura Fernández firma ley de financiamiento para el tren eléctrico de $800 millones

Laura Fernández firmó el decreto al inicio de la conferencia de prensa.

Laura Fernández firmó este miércoles la Ley para el Financiamiento del proyecto del Tren Eléctrico de Pasajeros (TRP), financiado mediante un préstamo de $800 millones aprobado de forma unánime en la Asamblea Legislativa.

La mandataria firmó junto al ministro del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Efraím Zeledón, y el presidente ejecutivo de Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Álvaro Bermúdez.

“La firma de esta ley marca el inicio de una nueva etapa en la movilidad de Costa Rica. Este tren eléctrico cambiará la dinámica de desplazamiento de miles de personas que sueñan con un transporte más ágil, rápido y eficiente, que les permita llegar a sus destinos con mayor facilidad y mejorar su calidad de vida”, indicó Bermúdez.

La normativa entrará en vigencia una vez sea publicada en el diario oficial La Gaceta.

La estimación Incofer es que, si todo sale bien, el tren podría estar operando las líneas que contempla el proyecto para finales del 2031.