Tensión en el Caribe: Estados Unidos incauta petrolero con bandera rusa y Moscú responde

Washington anunció que tomó el control de un petrolero ruso en el Atlántico, luego de que Rusia lo acusara de violar la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar.

Por AFP
El petrolero Marinera, anteriormente conocido como Bella 1, fue fotografiado en el mar en el Estrecho de Singapur el 18 de marzo de 2025. El 7 de enero de 2026, el ejército estadounidense anunció la incautación de un petrolero con bandera rusa en el Atlántico Norte por violaciones de las sanciones, poniendo fin a una persecución de varias semanas por parte de las fuerzas estadounidenses. La incautación del buque, que evitó ser abordado cerca de Venezuela, fue una operación conjunta entre el Departamento de Seguridad Nacional y personal militar estadounidense, según informó el Comando Europeo de EE. UU., responsable de la región, en una publicación en X.
El petrolero Marinera, anteriormente conocido como Bella 1, fue fotografiado en el mar en el Estrecho de Singapur el 18 de marzo de 2025. El 7 de enero de 2026, el ejército estadounidense anunció la incautación de un petrolero con bandera rusa en el Atlántico Norte por violaciones de las sanciones. (HAKON RIMMEREID/AFP)







