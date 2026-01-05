Economía

Producción petrolera de Venezuela se frena ante embargo total de Estados Unidos

La industria petrolera de Venezuela entra en parálisis técnica por el bloqueo de Estados Unidos. Pdvsa cierra pozos, Chevron frena envíos y hay 17 millones de barriles varados

Por El Nacional / Venezuela / GDA
Bomba de petróleo crudo en un yacimiento petrolífero al atardecer. Producción de crudo fósil y combustibles. Plataforma petrolífera y torre de perforación. Energía, demanda de petróleo. Bomba de petróleo.
La industria petrolera de Venezuela entra en parálisis técnica por el bloqueo de Estados Unidos. Pdvsa cierra pozos, Chevron frena envíos y hay 17 millones de barriles varados. (Shutterstock/Foto)







