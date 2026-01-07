El Mundo

Rusia impone veto a productos Nestlé por hallazgo de ácido araquidónico en materia prima

Rusia suspendió ventas e importaciones de mezclas infantiles Nestlé luego de identificar toxina cereulide en materias primas usadas por un proveedor

Por El Nacional / Venezuela / GDA
En esta fotografía compartida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente ruso, Vladimir Putin, asiste a una reunión de fiscales rusos en Moscú el 19 de marzo de 2025.
Rusia vetó productos Nestlé para infantes por riesgo asociado a toxina cereulide y la empresa retiró de forma voluntaria una partida limitada. (ALEXEI NIKOLSKY/AFP)







