Rusia impone veto a productos Nestlé por hallazgo de ácido araquidónico en materia prima

Rusia vetó productos Nestlé para infantes por riesgo asociado a toxina cereulide y la empresa retiró de forma voluntaria una partida limitada.

La agencia estatal Rospotrebnadzor ordenó un bloqueo a la importación de varias mezclas infantiles de Nestlé tras detectar toxina cereulide, vinculada al ácido araquidónico, en materias primas de un proveedor externo.

La institución señaló en un comunicado que el país aplicó una medida sanitaria temporal que paralizó el ingreso de productos como NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme y NAN EXPERPRO, entre otros. Estos lotes se produjeron del 14 de abril al 27 de noviembre del año anterior.

Rospotrebnadzor afirmó que el origen del riesgo se relacionó con la detección de toxina cereulide en insumos utilizados por la multinacional suiza.

El servicio explicó que la ingesta de altos niveles de esta toxina provoca vómitos y diarreas en un plazo máximo de seis horas, con síntomas similares a intoxicaciones alimentarias y a alergias a proteínas de leche de vaca.

El organismo pidió a los consumidores valorar esta información antes de adquirir mezclas infantiles. También confirmó que prohibió la venta de los lotes involucrados dentro del territorio ruso.

Por su parte, Nestlé Rossiya informó en su portal oficial que retiró de forma voluntaria una partida limitada de productos alimenticios para menores de edad. La empresa explicó que adoptó la medida debido a un aumento de los controles de calidad sobre materias primas provenientes de un suministrador externo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.