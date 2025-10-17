Economía

Nestlé anuncia 16.000 despidos y sube en Bolsa un 9% tras duplicar su plan de ahorro

Nestlé reduce su planilla global y eleva sus metas de ahorro, lo que generó una fuerte reacción positiva en los mercados financieros

EscucharEscuchar
Por Europa Press
La empresa suiza despedirá 16.000 personas y ahorrará 3.000 millones de francos antes de 2027.
La empresa suiza despedirá 16.000 personas y ahorrará 3.000 millones de francos antes de 2027. (David Zorrakino/Europa Press)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaNestléSuiza
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.