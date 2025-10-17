Nestlé anuncia 16.000 despidos y sube en Bolsa un 9% tras duplicar su plan de ahorro

Nestlé anunció el despido de 16.000 personas en los próximos dos años, lo que equivale a cerca del 6% de su fuerza laboral global. La compañía informó que esta medida busca alcanzar un ahorro de 3.000 millones de francos suizos (equivalentes a $3,7889 millones) antes de finalizar el año 2027.

El anuncio provocó una reacción inmediata en el mercado bursátil. Las acciones de la firma subieron un 9,3%, cerrando la jornada en 83,21 francos suizos (unos $106 por título).

Del total de los recortes, 12.000 puestos corresponden a personal administrativo en diferentes áreas y regiones. Nestlé proyecta un ahorro anual de 1.000 millones de francos ($1.263 millones) a raíz de esta reducción. Esta cifra duplica el objetivo de ahorro inicial.

La empresa también contempla la salida de 4.000 empleados adicionales en áreas relacionadas con fabricación y cadena de suministro, como parte de otras iniciativas para mejorar la productividad.

Nestlé advirtió que los costos extraordinarios relacionados con la reestructuración serán equivalentes al doble del ahorro anual previsto.

En paralelo a este anuncio, la compañía explicó que su estrategia en los próximos meses se enfocará en identificar nuevas oportunidades de crecimiento y en tener una asignación de capital más eficiente.

El director ejecutivo Philipp Navratil, quien asumió el cargo en setiembre tras la salida de Laurent Freixe por infringir el código de conducta de la empresa, indicó que el entorno actual exige transformaciones más rápidas, aunque impliquen decisiones difíciles.

Resultados financieros

Nestlé informó que sus ventas netas alcanzaron los 65.869 millones de francos suizos ($83.190 millones) durante los primeros nueve meses de 2025, lo que representó una caída del 1,9% en cifras absolutas. No obstante, en términos orgánicos, el crecimiento fue del 3,3%.

En este mismo periodo, los precios subieron un 2,8%.

En el detalle regional, los ingresos en América descendieron un 4,8%, situándose en 25.294 millones de francos ($31.945 millones). En Europa, hubo un aumento del 2,6%, alcanzando los 12.785 millones de francos ($16.147 millones). En Asia, el incremento fue del 2,5%, para un total de 15.263 millones de francos ($19.277 millones).

Las ventas de Nestlé Health Science bajaron un 1,4%, al sumar 4.849 millones de francos ($6.124 millones). En contraste, Nespresso creció un 2,6%, con ingresos de 4.706 millones de francos ($5.943 millones). Por su parte, la división de aguas y bebidas premium retrocedió un 0,4%, hasta los 2.753 millones de francos ($3.477 millones).

Entre julio y setiembre, la facturación alcanzó los 21.641 millones de francos suizos ($27.332 millones), lo que significó una disminución interanual del 2% en datos absolutos. Sin embargo, en términos orgánicos, se reflejó una mejora del 4,3%.

Nestlé espera que el crecimiento orgánico de las ventas en el cierre de 2025 supere al registrado en 2024. Además, anticipa que el margen subyacente será de al menos un 16%, a pesar del efecto negativo provocado por los aranceles actuales y las fluctuaciones en los tipos de cambio.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.