Estados Unidos elimina mención a Maduro como líder del ‘Cartel de los Soles’ en nueva acusación

Opositores del destituido presidente del régimen de Nicolás Maduro se manifiestaron en Doral, Florida, este 4 de enero de 2026.

Bogotá, Colombia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos suavizó la nueva imputación contra Nicolás Maduro y redujo las alusiones al “Cartel de los Soles”, al que ya no presenta como una estructura criminal formal, sino como un sistema de clientelismo, aunque mantiene los cargos por tráfico de drogas y corrupción.

El cambio contrasta con el discurso de Donald Trump, quien vinculó la captura de Maduro a una ofensiva contra ese grupo. Estados Unidos lo designó organización terrorista en 2025. Maduro y Cilia Flores comparecieron en Nueva York, se declararon no culpables y alegaron ser prisioneros de guerra ante juez.

De acuerdo con el New York Times, la afirmación de que Maduro lideraba una organización formal denominada como “Cartel de los Soles” se remonta a la acusación presentada en 2020 por un gran jurado contra Maduro, redactada por el Departamento de Justicia.

La acusación sustitutiva sellada acusa que, bajo un presunto esquema de corrupción y narcotráfico extendido por más de 25 años, el líder de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, fue el arquitecto principal de una organización criminal que utilizó las instituciones del Estado venezolano para “inundar” a Estados Unidos con drogas.

El depuesto líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, negó todas las acusaciones en su comparecencia ante el tribunal federal de Nueva York este lunes.

Un convoy que se cree transportaba a Nicolás Maduro salió del tribunal federal Daniel Patrick Moynihan en Estados Unidos, luego de que Maduro asistiera a su audiencia de imputación el 5 de enero de 2026 en Nueva York. (Photo by Bryan R. SMITH / AFP) (BRYAN R. SMITH/AFP)

¿Por qué la designación de ‘Cartel de los Soles’?

En julio de 2025, utilizando el mismo lenguaje, el Departamento del Tesoro designó al “Cartel de los Soles” como organización terrorista. Posteriormente, en noviembre, Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional del presidente Trump, ordenó al Departamento de Estado hacer lo mismo.

Sin embargo, recuerda el Times, expertos en crimen y narcotráfico en América Latina han señalado que en realidad se trata de un término coloquial que circuló en los medios venezolanos en la década de 1990, para referirse a funcionarios corrompidos por el dinero del narcotráfico.

Maduro sigue acusado de participar en una conspiración de narcotráfico, pero dejan de lado la afirmación de que el “Cartel de los Soles” fuera una organización real. La acusación revisada señala que se trata de un “sistema de patronazgo” y una “cultura de corrupción” alimentados por el dinero del narcotráfico.

La denominación de “Cartel de los Soles” se refiere a una isnginia en los uniformes militares de altos rangos venezolanos.

El Tiempo de Colombia publicó este lunes que tienen “listos tres testigos clave para demostrar millonarias transacciones mafiosas en las que Nicolás Maduro ha tenido un rol protagónico”.

La Evaluación Nacional Anual de la Amenaza de las Drogas de la Administración para el Control de Drogas (DEA), que detalla las principales organizaciones de tráfico, nunca ha mencionado al “Cartel de los Soles”. Tampoco lo ha hecho el informe anual World Drug Report de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

De acuerdo con el Times, el cambio de término “pone aún más en duda la legitimidad de la designación del ”Cartel de los Soles" como organización terrorista extranjera por parte de la administración Trump el año pasado”.

Portavoces de la Casa Blanca y de los departamentos de Justicia, Estado y Tesoro no respondieron a las solicitudes de comentarios por parte del medio estadounidense.