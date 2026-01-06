El Mundo

Estados Unidos elimina mención a Maduro como líder del ‘Cartel de los Soles’ en nueva acusación

Expertos en crimen consideran que es un “término coloquial”, no una organización formal. Vea cuáles acusaciones se mantienen contra Nicolás Maduro.

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA y Fernando Chaves Espinach
Opositores del destituido presidente venezolano Nicolás Maduro se manifiestaron en Doral, Florida, este 4 de enero de 2026. Fotografía:
Opositores del destituido presidente del régimen de Nicolás Maduro se manifiestaron en Doral, Florida, este 4 de enero de 2026. Fotografía: (GIORGIO VIERA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
'Cartel de los Soles'narcotráficoEstados UnidosNicolás MaduroVenezuelaDonald Trump
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.