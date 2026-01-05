Esto revelaron ‘el Pollo’ Carvajal, Clíver Alcalá y un narco venezolano, tres de los testigos clave de Estados Unidos contra el dictador Nicolás Maduro

La Fiscalía de EE. UU. acusa a Nicolás Maduro de liderar una red de narcotráfico junto a las Farc, el cartel de Sinaloa y el Tren de Aragua, con pruebas reunidas durante 12 años.

De manera paciente, durante cerca de 12 años, agentes federales de Estados Unidos estuvieron recogiendo evidencia para respaldar la captura y juzgamiento del dictador venezolano Nicolás Maduro por narcoterrorismo.

El fiscal Jay Clayton tiene lista una batería de evidencias para desmoronar la defensa de Maduro que, dan por descontado, no aceptará cargos y alegará que le están violando su inmunidad diplomática, la misma ruta legal que recorrió su aliado, el barranquillero Álex Saab.

EL TIEMPO investigó y estableció que la Fiscalía documentó una veintena de episodios que prueban no solo la existencia del llamado ‘cartel de los Soles’, que el presidente Petro calificó de una excusa para derribar gobiernos.

Además, tienen listos tres testigos clave para demostrar millonarias transacciones mafiosas en las que Nicolás Maduro ha tenido un rol protagónico.

Uno de los testimonios clave para sustentar las acusaciones contra el dictador, es el de Hugo ‘el Pollo’ Carvajal, exgeneral de inteligencia chavista, recientemente condenado en Estados Unidos.

En julio de 2023, ‘el Pollo’ fue extraditado desde España para responder ante acusaciones relacionadas con el narcotráfico y lavado de activos. En medio de su proceso empezó a entregar datos sobre los vínculos mafiosos de Maduro y otros poderosos del régimen.

"Fui testigo personal de cómo el gobierno de Hugo Chávez se convirtió en una organización criminal que ahora está dirigida por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen“, ha dicho Carvajal.

Además,indicó que la droga que enviaban se apoyó en rutas diseñadas con asesoría cubana y en colaboración con las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“El régimen ha proporcionado armas, pasaportes e impunidad a estas organizaciones terroristas para facilitar operaciones desde territorio venezolano. Estuve presente cuando se tomaron decisiones para organizar y utilizar como arma a las bandas criminales en toda Venezuela para proteger al régimen, entre ellas el grupo conocido como el ‘Tren de Aragua’”, añadió.

Y en la acusación formal contra Maduro se recogen esos señalamientos, uno a uno: “Alrededor de 2011, el entonces líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, también conocido como “El Chapo”, financió laboratorios de cocaína en Colombia. La cocaína producida en esos laboratorios fue transportada bajo la protección de las Farc a Venezuela, y recibió protección en ruta a una pista de aterrizaje de (Hugo) Carvajal Barrios, un aliado cercano de Maduro Moros y de (Diosdado) Cabello”.

Lo que dijo Alcalá

La justicia de Estados Unidos también le ha dado credibilidad a las declaraciones de Clíver Alcalá, un exgeneral de máximo rango del Ejército venezolano, condenado a 21 años de prisión en Estados Unidos por colaborar con el régimen en el narcotráfico y el suministro de armas a las antiguas Farc.

En una carta, fechada el 8 de diciembre de 2025, el general retirado sostiene que dentro del gobierno venezolano opera una estructura criminal conocida como el ‘cartel de los Soles’.

Afirma que los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez (presidente de la Asamblea Nacional y presidenta encargada de Venezuela, respectivamente) serían los verdaderos “cerebros” de ese entramado y quienes controlarían a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

Según el texto, ellos serían los encargados de supervisar redes políticas, económicas y de seguridad que, en su interpretación, sostienen al régimen.

El general retirado también sostiene que Nicolás Maduro fue entrenado por la inteligencia cubana y profundizó vínculos con Irán, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y Hezbolá. De acuerdo con su carta, estas relaciones habrían fortalecido la cooperación en materia de inteligencia y actividades operativas con actores contrarios a los intereses estadounidenses.

Alcalá, al igual que en la acusación formal, menciona a Nicolás Maduro Guerra, alias Nicolasito, el hijo mayor del dictador venezolano.

En el escrito, el exgeneral hace referencia a actividades de narcotráfico y minería ilegal en el Arco Minero del Orinoco.

Alcalá afirma que oro y diamantes habrían sido utilizados para lavar dinero proveniente del tráfico de drogas y que el hijo de Nicolás Maduro habría tenido un papel en las operaciones en esa zona. Según su relato, el ‘cartel de los Soles’ habría supervisado estas actividades.

El testimonio del ‘Turco’

Walid Makled, alias El Turco, también entregó información relevante que ayudó a las autoridades estadounidenses a establecer los vínculos de alfiles y miembros del régimen en Venezuela con el narcotráfico.

Alias el Turco fue capturado en Cúcuta, en agosto de 2010, tras una solicitud de extradición por parte de Venezuela y Estados Unidos. En ese momento, el Gobierno colombiano decidió enviarlo hacia el país vecino. Sin embargo, le ha rendido varias declaraciones a la DEA.

Makled entregó información sustancial sobre el ‘cartel de los Soles’ y sobre compras de toneladas de cocaína a militares y funcionarios venezolanos. Según dijo, hizo uso de las empresas y contactos de su familia para negociar cargamentos de droga para ese cartel y las Farc.

Además, en la acusación formal contra Nicolás Maduro, se ubica a Makled como un socio de alias Niño guerrero, el jefe principal del grupo criminal transnacional ‘Tren de Aragua’.

En el documento,en el que también acusan a alias Niño Guerrero de narcotráfico, señala que entre 2006 y 2008 este trabajó junto al empresario Makled en el envío de cocaína hacia Estados Unidos.

En la acusación describen que miembros del régimen venezolano ayudaron a proteger los cargamentos de cocaína de Makled, que se transportaban desde San Fernando de Apure, Venezuela, a Valencia, Venezuela, y luego se enviaban por avión desde el aeropuerto internacional de Valencia a México y otros lugares de Centroamérica para su posterior distribución a Estados Unidos.