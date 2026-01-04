El Mundo

Pasaportes diplomáticos para narcos y cobertura para aviones con dinero: acusación de Estados Unidos detalla cargos contra Nicolás Maduro y 5 venezolanos más

Documento señala cómo el régimen de Nicolás Maduro usó instituciones del Estado, a familiares como su hijo ‘Nicolasito’ y a las FARC para mover miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (centro), ante una multitud flanqueado por su ministro del Interior, Diosdado Cabello (izq.), y su esposa, Cilia Flores, durante una manifestación para conmemorar el aniversario del fin de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, quien fue derrocado tras un levantamiento popular en 1958, en Caracas, el 23 de enero del año pasado. Fotografía:
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (centro), ante una multitud flanqueado por su ministro del Interior, Diosdado Cabello (izq.), y su esposa, Cilia Flores, durante una manifestación para conmemorar el aniversario del fin de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, quien fue derrocado tras un levantamiento popular en 1958, en Caracas, el 23 de enero del año pasado. Fotografía: (PEDRO MATTEY/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nicolás MaduroCártel de los SolesNarcoterrorismoFARCEstados Unidos
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.