Estados Unidos declara al ‘Cartel de los Soles’ como organización terrorista y Venezuela lo tacha de ‘ridícula patraña’

La designación del supuesto Cartel de los Soles como organización terrorista por parte de Estados Unidos provoca el rechazo del gobierno de Venezuela, que denuncia intentos de intervención y tensiones militares en el Caribe.

Por AFP
Trump (der) celebró la liberación de seis estadounidenses detenidos en Venezuela, tras una reunión entre el presidente Nicolás Maduro y su enviado especial, Richard Grenell.
Estados Unidos defiende el despliegue militar con el argumento de detener el tráfico de drogas hacia ese país. (Afp/AFP)







