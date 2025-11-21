El Mundo

Estados Unidos advierte a aeronaves civiles por aumento de actividad militar en el espacio aéreo de Venezuela

La FAA emitió una alerta para vuelos civiles sobre Venezuela por el aumento de actividad militar en medio del despliegue estadounidense en la región y la creciente tensión con el gobierno de Nicolás Maduro

Por AFP
Las fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el mar Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte de más de 80 personas. (La Nación/La Nación)







