El Mundo

Así fue la comparecencia de Nicolás Maduro en la corte: Lea lo que dijo en Nueva York

“Soy un prisionero de guerra”, dijo Maduro antes de ser conducido fuera de la sala. Vea sus declaraciones.

EscucharEscuchar
Por AFP
Este boceto de la sala muestra al derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2.º desde la izquierda), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su lectura de cargos en el Palacio de Justicia Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, junto con los abogados defensores Barry Pollack (izquierda) y Mark Donnelly (2.º desde la derecha). El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo en un tribunal de Nueva York el lunes, dos días después de ser capturado por fuerzas estadounidenses en una impactante redada en su casa en Caracas. Maduro, de 63 años, le dijo a un juez federal en Manhattan que había sido “secuestrado” de Venezuela y afirmó: “Soy inocente, no soy culpable”, según informaron medios estadounidenses.
El boceto de la corte federal muestra a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. (JANE ROSENBERG/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpNicolás MaduroVenezuelaEstados UnidosNueva York
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.