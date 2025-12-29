El Mundo

Trump asegura que Estados Unidos destruyó ‘una gran instalación’ en Venezuela: Esto es lo que se sabe

El presidente de Estados Unidos afirmó que su gobierno desmanteló una instalación vinculada al narcotráfico, mientras las autoridades evitan dar detalles. De confirmarse, sería el primer ataque terrestre de esta campaña.

Por Yucsiany Salazar
Donald Trump recibe los restos de dos militares muertos en sus funciones en Siria, este 17 de diciembre.
Donald Trump realizó las declaraciones sobre un ataque en Venezuela durante una entrevista radial sobre la campaña antidrogas de Estados Unidos. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







