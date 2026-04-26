Corrillos Políticos

Las tres confesiones de Rodrigo Chaves ante pastores y líderes evangélicos

Mandatario lanzó promesas, exaltó su labor durante su cuatrienio y evidenció cómo y por qué tomó algunas decisiones

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Por Natasha Cambronero
Rodrigo Chaves
El presidente Rodrigo Chaves, el jueves pasado, durante un discurso ante miembros de la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC), reunidos en el Foro Mi País. (Casa Presidencial/Captura de pantalla)







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Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

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