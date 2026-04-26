Las tres confesiones de Rodrigo Chaves ante pastores y líderes evangélicos

El presidente Rodrigo Chaves, el jueves pasado, durante un discurso ante miembros de la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC), reunidos en el Foro Mi País.

El presidente Rodrigo Chaves se reunió el pasado jueves con pastores y líderes evangélicos, e hizo tres llamativas confesiones a escasos 15 días de dejar el poder.

Lo dicho durante ese encuentro no deja dudas de su visión sobre cuál debería ser el rumbo del país. Se puede estar a favor o en contra de sus posiciones.

En todo caso, dijo, que llegó a ese encuentro tranquilo, viéndolos de frente, con la certeza de que hizo “lo imposible por cumplirles”.

Recordemos que en marzo del 2022, siendo aún candidato presidencial, Chaves se comprometió con el Foro Mi País, dirigido por el pastor Reynaldo Salazar, a eliminar la llamada “ideología de género” en el sistema educativo costarricense.

Al tiempo que pactó, entre otras cosas, no apoyar ninguna iniciativa en favor del aborto y la eutanasia; y revisar los decretos sobre la fertilización in vitro y la norma técnica (sobre interrupción terapéutica del embarazo).

Y en efecto, Chaves eliminó las guías de educación sexual en los colegios públicos, a principios del 2025. Este jueves se refirió a ellas como “las guías de perversión”.

Además, modificó la norma técnica sobre aborto terapéutico y les quitó a las mujeres la posibilidad de solicitar que se evalúe la interrupción del embarazo por riesgos para su salud o su vida.

A esto se suma que durante su cuatrienio no avanzó ningún proyecto de ley para legalizar el aborto y/o la eutanasia.

Chaves insistió en que tomar esas decisiones fue sencillo, que lo difícil fueron las consecuencias y que incluso, en alguna ocasión, debió cambiar quien firmaba un decreto para que este saliera adelante.

En octubre del año pasado, el mandatario firmó la nueva norma sobre aborto terapéutico cuando la vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive, estaba de vacaciones. En su lugar, la viceministra Mariela Marín validó ese mandato.

De previo, Munive ya había manifestado su oposición a ese cambio, al considerarlo innecesario.

“Puedo mirarlos de frente con la tranquilidad de alguien que empeñó su palabra de buena fe e hizo lo imposible por cumplirles. Creo que el gobierno de la continuidad dará muchísimo más para traer los valores judeocristiano al corazón de la patria.

”Desde cuándo defender la vida es un atentado contra los derechos humanos. El argumento de que “es su cuerpo”, es lógicamente equivalente a decir: ‘Traigo un pasajero en mi avión y como es un avión lo puede echar al vacío y asesinarlo’.

”Nosotros seguiremos defendiendo la vida, porque solo el Señor puede darla y quitarla", recalcó Chaves con voz exaltada, en compañía de la presidenta electa, Laura Fernández; los dos vicepresidentes electos: Douglas Soto y Francisco Gamboa; y la próxima presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, quien actualmente es la secretaria del Consejo de Gobierno.

Esa fue la primera confesión, no ante un sacerdote católico, sino ante decenas de líderes evangélicos, miembros de la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC), reunidos en el Foro Mi País.

Esfuerzo necesario para recuperar el Poder Judicial

Chaves también exaltó su labor como presidente, aunque reconoció que aún queda una tarea pendiente. Prometió que hará lo posible por tomar control del Poder Judicial, luego de que el oficialismo ya logró ese objetivo en el Ejecutivo y el Legislativo.

“Lo importante es que el pueblo de Costa Rica ha recuperado dos poderes de la República: el Legislativo y el Ejecutivo. Obviamente nos falta el Poder Judicial, y ante ustedes y ante la presencia permanente de nuestro Señor (Dios), juro que yo daré el esfuerzo que pueda y que doña Laura me deje, para también recuperar ese poder de la República”, aseveró.

Esa promesa se da en momentos en que el Congreso intenta, sin éxito, elegir a nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional. Seis rondas de votación fracasaron porque no se logró reunir los 38 votos necesarios para llenar esas vacantes.

La jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, defendió la postura del bloque pro-gobierno y reconoció que no quieren hacer esas designaciones durante esta legislatura, sino que cuando entren los nuevos diputados, el próximo viernes 1.° de enero.

Para entonces, la fracción del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO) tendrá mayoría absoluta con 31 diputados.

“A nosotros nos parece que, ya saliendo nosotros, le dejemos esa tarea a los otros diputados. Tal vez ellos puedan convencer a la Corte de hacer un nuevo concurso, con una lista abierta, en la que cualquier abogado que cumpla con los requisitos pueda participar y enviar una nómina atractiva, que cuente con el respaldo de los nuevos diputados”, argumentó Cisneros.

Acuerdo para diputados evangélicos

Por último, el presidente confesó y confirmó la existencia de acuerdos políticos entre el PPSO y el grupo evangélico Foro Mi País para garantizar representación de ese sector religioso dentro de la fracción oficialista a partir de mayo próximo.

Chaves destacó la presencia de personas de orientación evangélica entre los 31 diputados electos del chavismo y aludió a negociaciones previas para asegurarles espacios en el Congreso.

“Me encanta ver una cosa que no es nada menor, que es que hay una representación en la Asamblea Legislativa de diputados electos de orientación, de creencia, evangélica, que no fue por diseño. Entiendo que se acordó, quienes hayan negociado, cinco diputados y de un momento a otro, el Señor comenzó a mandar gente que ni siquiera sabíamos.

”No sé don Gonzalo (Ramírez, legislador electo), ¿será esta la fracción más grande de diputados evangélicos en la historia de la patria? ¡Gracias a Dios!“, recalcó el mandatario entre gritos y aplausos de los presentes.

De previo a las elecciones de febrero pasado, el Foro Mi País reunió a decenas de pastores y les entregó un folleto donde expresamente se decía que Pueblo Soberano puso 24 evangélicos como candidatos a diputados, según reveló La Nación.

Posteriormente, durante una entrevista radiofónica, Laura Fernández confirmó ese compromiso. Ella asintió con la cabeza cuando el pastor Reynaldo Salazar, del Foro Mi País, lo anunció. Sin embargo, después negó el ofrecimiento de cargos públicos como parte del acuerdo.

Ahora, Chaves confirmó lo que ya se sabía, que sí lo hubo. Como dice un viejo refrán popular: “Entre cielo y tierra no hay nada oculto”. O bien, para verdades, el tiempo.