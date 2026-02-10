El País

Mary Munive confirma que no seguirá en el Ministerio de Salud en el gobierno de Laura Fernández

Munive anunció que dejará el Ministerio de Salud una vez se cumpla su periodo en el actual gobierno.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
La vicepresidenta Mary Munive asistió a la homilía del 2 de agosto.
Mary Munive confirmó que se mantendrá en el cargo de ministra de Salud hasta que finalice el gobierno de Rodrigo Chaves. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mary MuniveMinisterio de SaludLaura Fernández
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.