Mary Munive confirma que no seguirá en el Ministerio de Salud en el gobierno de Laura Fernández

Mary Munive confirmó que se mantendrá en el cargo de ministra de Salud hasta que finalice el gobierno de Rodrigo Chaves.

Mary Munive, ministra de Salud y vicepresidenta de la República, confirmó este martes que no continuará al frente de la cartera de Salud en el próximo gobierno de la presidenta electa, Laura Fernández. La jerarca explicó que se trata de una decisión personal, motivada por el agotamiento físico y el deseo de priorizar su entorno familiar.

“Yo estoy muy cansada, porque he tenido tres sombreros y he trabajado al 300%, y ustedes se han dado cuenta de todo lo que se ha generado”, manifestó Munive durante una conferencia de prensa este martes 10 de febrero.

La ministra señaló que muchas veces la población no dimensiona la carga que implica asumir cargos de alto nivel en el Estado.

“Yo quiero continuar sirviendo a la patria, pero en este momento yo necesito descansar. Yo soy la que he tomado la decisión de no continuar con esta cartera, principalmente porque yo necesito tener un tiempo para poder de alguna forma definir mis prioridades, mi vida personal y mi vida familiar”, agregó.

Munive aseguró sentirse orgullosa de su investidura como vicepresidenta de la República y del respaldo recibido, pero subrayó que también tiene responsabilidades fuera del ámbito político.

“Comprendan que yo soy madre y que tengo una responsabilidad personal y familiar que asumir, y que darle continuidad más allá de cualquier investidura, que tiene un tiempo acotado”, mencionó.

“Yo juré al pueblo, a Dios y a la patria servir por cuatro años, y así lo voy a hacer hasta el último día, pero continuar con más responsabilidades no es algo que haya vislumbrado; lo que sí he vislumbrado es un proceso de bajar la intensidad con la que he asumido los sombreros que me corresponden”, concluyó.

Munive, quien asumió como ministra de Salud en mayo de 2023, indicó que permanecerá en su cargo hasta que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, así lo defina y mientras sus fuerzas se lo permitan.

Polémica por norma de aborto terapéutico

Uno de los momentos más polémicos durante el periodo de Munive en Salud se produjo en octubre del 2025 con la firma de la nueva norma del aborto terapéutico, la cual fue eleborada, firmada y presentada por la viceministra Mariela Marín, mientras la vicepresidenta, quien se oponía al cambio, estaba de vacaciones.

Este era un cambio reclamado por los pastores del grupo político religioso Foro Mi País, el cual respaldó a Laura Fernández en la reciente campaña electoral.

La administración Chaves cambió la norma promulgada en diciembre de 2019 en el mandato del expresidente Carlos Alvarado, la cual indicaba que la interrupción del embarazo para proteger la salud y la vida de la madre debía pasar por un proceso de revisión que incluye el criterio colegiado de médicos especialistas en Ginecoobstetricia, y la firma de un consentimiento informado de la mujer. Lo anterior para regular lo estipulado en el artículo 121 del Código Penal:

“No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer y este no ha podido ser evitado por otros medios”.

La nueva norma establece que, si una mujer sabe que está embarazada y el feto no sobreviviría fuera de su vientre -lo cual le traería efectos negativos en su salud mental-, no puede solicitar un estudio para evaluar el aborto terapéutico.

Tras la firma, la viceministra Marín afirmó que se consultó con una mesa técnica de especialistas médicos y jurídicos del Ministerio, así como a un especialista en ginecoobstetricia del Hospital Calderón Guardia. Sin embargo, al Colegio de Médicos no se le consultó, puesto que Marín dijo que no era necesario.

“La norma anterior era discriminatoria contra el no nacido”, afirmó Marín al confirmar que ella envió el decreto firmado a Casa Presidencial para la firma del presidente de la República.

Por otro lado, Munive en diversas ocasiones defendió la norma publicada en el 2019 y se opuso a la nueva norma técnica. Incluso, solicitó a la Sala Constitucional declarar sin lugar una acción de inconstitucionalidad impulsada por varios colectivos en contra de la norma técnica.

“Cómo vamos a propiciar que una madre gestante pueda, desafortunadamente, por alguna complicación médica, fallecer y dejar, quién sabe, a niños desprotegidos. Hay que hacer una adecuada interpretación de las cosas”, afirmó el 2 de agosto de 2025.

Al ser cuestionada por el diputado Antonio Ortega, de la fracción del Frente Amplio, sobre la firma a la norma técnica en ausencia de Munive, la viceministra alegó: “El ministerio no puede detenerse. Yo tengo que tomar decisiones. (...) Yo le comuniqué lo que iba a hacer, ella me dijo que tomara las decisiones que yo tuviera que tomar y no revocó mi decisión”.