Política

Viceministra de Salud, sobre norma de aborto terapéutico: ‘Tomé decisión con mis potestades de dictaminar decreto para derogar norma anterior y presentar la nueva’

Mariela Marín fue quien firmó la nueva norma mientras Munive estaba de vacaciones, ella acudió la tarde de este jueves a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
Juramentación de la viceministra de salud ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.
Mariela Marín Mena, viceministra de Salud, se presentó este jueves en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Aborto impuneAborto terapéuticoAsamblea Legislativa
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.