¡Sorpresa en Teletica! Mariana Uriarte ganó ‘Mira quién baila’

Mariana Uriarte estalló en llanto al escuchar su nombre como la ganadora de 'Mira quién baila'.

Desde que Teletica anunció en agosto la llegada de Ítalo Marenco a Mira quién baila, muchos dieron por hecho que ganaría la competencia. Pero para sorpresa de muchos, Mariana Uriarte le arrebató la corona.

Marenco tomó la noticia con calma y, según afirmó a La Nación previo al programa, se encontraba muy feliz, emocionado y agradecido por la oportunidad que le brindó Teletica. El sentimiento lo compartieron los otros participantes, que antes de dar inicio al programa se reunieron a su alrededor, tal cual equipo de fútbol, y lo escucharon dirigir unas palabras. Marenco, hasta el final, llevó la banda de capitán.

El voto del público fue fundamental para dar a conocer la victoria de Uriarte. Como la ganadora de esta temporada, se dejó un total del 39,17% de los votos y recibió $15.000 para la Fundación Hogar Zoé.

Por otro lado, el segundo lugar fue para Ítalo Marenco, quien se llevó $7.000. El tercer puesto lo ocupó Jeff On con un premio de $5.000 y el cuarto lugar, otorgado a Ericka Morera, constituyó en $3.000 para su causa.

El estudio de Teletica estuvo cargado de muchas emociones, gritos, pancartas en apoyo de los finalistas y, por supuesto, la presencia de los exparticipantes del show; entre ellos, Neto Rangel, Daniel Montoya, Katherine Campbell y Randall Chiqui Brenes.

Jeff On, Ericka Morera, Mariana Uriarte e Italo Marenco disputaron la final de 'Mira quién baila'. (Lilly Arce)

Emociones a tope en el cierre de ‘Mira quién baila’

La última gala de Mira quién baila dio inicio con un movidísimo merengue a cargo de Ericka Morera, quien se mostró como una de las más entusiasmadas de la noche. Incluso su hija, la pequeña Zoe, casi le saca las lágrimas minutos antes del espectáculo, cuando le entregó una carta mostrando su apoyo.

La segunda presentación de la noche estuvo a cargo de Mariana Uriarte y Michael Rubí, con un tono de sensualidad. La cereza del pastel fue el cierre, cuando un balde de agua cayó sobre la mesa en que bailó la pareja.

Tal situación dio de qué hablar durante los primeros minutos de programa, ya que dejó empapada la pista de baile previo a la presentación de Ítalo Marenco y su pareja, Lucía Jiménez.

El agua era tal que, aunque la producción limpió el escenario, tanto Ítalo como Lucía pidieron servilletas y, de cuclillas, secaron el piso por su cuenta en medio de la adrenalina y la desesperación.

Mariana Uriarte y Michael Rubí protagonizaron un baile sobre una mesa que terminó con agua cayendo al escenario. (Lilly Arce)

El cuarto en salir a la pista fue Jeff On, con un reguetón cargado de muchísima energía que se reflejó en gritos de apoyo y aplausos de quienes lo apoyaron esta noche: los niños y niñas de la fundación que representó.

Los espectadores en el estudio Marco Picado, por su parte, decidieron seguir el consejo de los Hombres G y disfrutaron al máximo los bailes venideros; como dice la canción, Voy a pasármelo bien.

Durante la noche, fue constante que el presentador Edgar Silva bailara, brincara y animara al público detrás de cámaras. En el banquillo de los jueces, en más de una ocasión, Toni Costa fue regañado por la producción por no estar en su lugar, ya que se levantaba para secretear con su pareja Mimi Ortiz, quien se encontraba a su lado.

En esta ocasión, los participantes tuvieron que completar tres coreografías, por lo que reciclaron algunas de galas pasadas en géneros como el mambo y el paso doble.

Esta gala final no dejó de sorprender a los asistentes del estudio de Teletica, pues la producción trabajaba contra el tiempo para ir y venir con grandes estructuras de utilería y el “corre corre” de bailarines en la pista.

Jeff On fue elogiado por los jueces como el participante más versátil. (Lilly Arce)

La última vuelta de presentaciones fue la más emotiva. Ejemplo de ello fue el baile de despedida de Ítalo Marenco, quien ejecutó un contemporáneo al ritmo de Bring Me To Life de Evanescence, dedicado a todas aquellas personas que han perdido a alguien cercano.

Cerca de anunciarse el ganador, cada participante narró cómo ha sido su camino en el programa. Mariana Uriarte recordó su lucha para aceptar su cuerpo, así como los retos que atravesó durante el tratamiento de la radioterapia de su padre.

Ericka Morera evocó que ha sido “muy acribillada” por las opiniones de personas que no la conocen, por lo que agradeció que el programa la dejó ver tal cual es: divertida y extrovertida. Su último baile fue en solitario, únicamente acompañada por otras bailarinas.

Ericka Morera protagonizó su último baile acompañada por otras mujeres. (Lilly Arce)

La pista de baile la cerró Jeff On con un sentido mensaje que tocó las fibras de cualquiera que haya tenido que salir de su país, así como de los ticos a los que este venezolano les robó el corazón. La propuesta estuvo cargada de mucho brillo y energía mientras los seguidores de Jeff coreaban su nombre.

La noche cerró con emociones tan a tope que Edgar Silva se emocionó y contuvo sus lágrimas al decirle a Jeff On que, para Teletica, es un honor haberlo visto crecer como artista.

Las emociones se desataron pasadas las 9 p. m., cuando Edgar Silva anunció el resultado de la competencia. La ganadora fue Mariana Uriarte, quien rompió en llanto y abrazó a su compañero Michael Rubí. Una vez más, expresó su gratitud por bailar en la pantalla chica, tal como lo hizo hace 15 años en A todo dar (ATD).