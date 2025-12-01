Finalista de ‘Mira quién baila’ contuvo las lágrimas por este emotivo detalle

Ericka Morera disputa la final de 'Mira quién baila'. Antes de salir al escenario, recibió un obsequio muy especial por parte de su hija.

La gala final de Mira quién baila se vive en medio de muchas emociones y Ericka Morera lo sabe, pues recibió una sorpresa especial a tan solo 30 minutos de salir en vivo para abrir la final del formato de Teletica.

Su hija, la pequeña Zoe Hoffmann Morera, le entregó una carta mientras la concursante esperaba en el camerino, lo cual la hizo contener las lágrimas.

“No puede faltar el apoyo de mi hija Zoé que me hizo, entre muchas cosas, esta cartita que dice: ‘Mamá, te deseo mucha suerte en Mira quién baila. Tiene sus manitas. Además, hizo un cartel súpergrande que ya ella lo tiene para el apoyo. Eso para mí es más que suficiente”, expresó la finalista a La Nación.

Morera inició su participación en el programa con un merengue y, minutos antes de salir al escenario, mencionó a este diario que se encontraba muy ansiosa para que llegara el momento que le costó muchos aplausos del público y el apoyo más importante, el de su hija.