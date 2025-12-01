Paula Picado, de Teletica, fue sorprendida en set de ‘Mira quién baila’: vea lo que pasó

Paula Picado es la encargada de Teletica Formatos, sección de Canal 7 que organiza programas como 'Mira quién baila'.

Paula Picado Cozza, directora de Teletica Formatos, recibió una grata sorpresa de cumpleaños en el set del programa Mira quién baila.

La hija de Olga Cozza, dueña de Teletica, celebró sus 59 años acompañada de los participantes y bailarines de la competencia.

Como la música no puede faltar en toda buena fiesta, el elenco del concurso entonó algunos clásicos como La Bikina de Luis Miguel. Según se aprecia en los videos compartidos por el programa en redes sociales, el finalista Jeff On sostuvo el micrófono mientras que otros participantes, como Ítalo Marenco, felicitaron a la cumpleañera.

La final de Mira quién baila se realizará este domingo 30 de noviembre y se transmitirá a partir de las 7 p. m. por Teletica. Los cuatro finalistas que se disputarán el gane son Ítalo Marenco, Jeff On, Mariana Uriarte y Éricka Morera.

La segunda temporada de este concurso de baile empezó el 14 de setiembre y, desde entonces, se han eliminado seis participantes: Randall Chiqui Brenes, Thais Alfaro, Ivonne Cerdas, Daniel Montoya, Katherine Campbell y Neto Rangel.

El famoso o famosa ganadora recibirá $15.000 para la organización que apoya, mientras que el segundo y tercer lugar obtendrán $7.000 y $5.000, respectivamente. El cuarto finalista recibirá $3.000 para su causa benéfica.