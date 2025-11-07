¿Ericka Morera trabajaría con Mauricio Hoffmann en ‘De boca en boca’?, esto dijo la participante de ‘Mira quién baila’

Cuando 'Mira quién baila' anunció a Ericka Morera como participante, la periodista compartió set con Mauricio Hoffmann en 'De boca en boca'.

La periodista Ericka Morera, una de las nominadas de esta semana en el programa Mira quién baila de Teletica, fue entrevistada por el medio digital La Esquina 506 en un live de Instagram la noche de este jueves 6 de noviembre. Durante la conversación, habló sobre los detalles de su próxima presentación, cómo ha vivido la nominación y, por supuesto, sobre la relación que lleva con su exesposo Mauricio Hoffmann, quien es padre de su hija Zoé.

La última pregunta de la charla la hizo una seguidora del medio: “¿Le gustaría regresar a algún formato de TV?”, a lo que Ericka respondió que le encanta la televisión y que, si se da una buena oportunidad, no dudaría en volver a la pantalla chica.

Ante esta respuesta, Alex Murillo, comunicador de La Esquina 506, le preguntó a la bailarina: “¿Y si te ofrecen De boca en boca?”, haciendo alusión directa a que en ese programa trabaja Hoffmann como presentador.

Morera no tuvo reparos en contestar de manera franca y directa: “Ah, también, ahí, compañera de Mau, claro”.

Además, agregó: “Ya ese morbo con Mau no existe” y aclaró que mantienen una relación cordial y bonita.

“Es una relación sana de dos personas adultas que tienen una hija en común y que velan por la felicidad de la machita. Todo bien con Mau”, concluyó.

Ericka se enfrenta a su primera nominación en Mira quién baila esta semana. Ella lucha por quedarse en la competencia en contra del humorista Daniel Montoya.