¿Quién merece ganar ‘Mira quién baila’? Exjueces de Teletica dan su veredicto

Jeff On, Mariana Uriarte, Ericka Morera e Ítalo Marenco pactaron no ofrecer beneficios a cambio de votos en la final de 'Mira quién baila', de Teletica.

No hay más allá y cada vez falta menos para saber quién conquista la gloria en Mira quién baila. El programa de Teletica llega a su final este domingo 30 de noviembre y es el público quien tiene sus manos elegir al que saldrá triunfante de la última gala entre Ítalo Marenco, Ericka Morera, Mariana Uriarte y Jeff On.

Durante los dos meses y medio del reality, ha habido horas y horas de ensayos, estrés, lesiones, determinaciones de los jueces... pero todo eso queda atrás. En última instancia, lo que manda es la voz del pueblo y su criterio sustentado en lo que cada quien guste premiar (baile, carisma, presencia escénica, popularidad o, simplemente, afinidad).

Y aunque los finalistas hicieron su pacto para que el resultado sea lo más orgánico posible (sin rifas y promociones para atraer votos), lo cierto es que el concurso acaba siendo un reinado de simpatía pública. Pero, ¿qué tal si eso fuera diferente? ¿Se ha preguntado qué ocurriría si, de repente, se apagara el grito del coliseo y la competencia se rigiera como una tecnocracia?

Pues, planteando ese ejercicio hipotético, La Nación echó mano de tres expertos, quienes ya se sentaron en la mesa de jueces de distintos formatos de Teletica, para acercarse a la respuesta de quién ha tenido el mejor rendimiento de esta temporada.

Así, Alex Costa, Flor Urbina y Maripili Araya se animaron a situarse otra vez en el rol de jurado y dieron su veredicto para la final de la segunda temporada de Mira quién baila, si esta solo dependiera del mérito en la pista.

Alex Costa no tiene rodeos: hay una pareja un escalón por encima

Alex Costa pasó de ganar la primera temporada de Dancing With the Stars en 2014, a que su desempeño lo llevara a ser juez de las siguientes temporadas. Con toda esa experiencia y la declaratoria de que “no me pierdo ni un programa”, sentenció sin titubear.

Costa recalcó que, en beneficio del público, este reality ha contado con un gran nivel de competencia. Sin embargo, no se anduvo con rodeos al afirmar que, desde su criterio, la pareja compuesta por el cantante Jeff On y la coreógrafa Alhana Morales están un escalón por encima de su competencia.

Alex Costa ganó 'Dancing With the Stars', de Teletica, junto a Alhana Morales, actual coreógrafa de Jeff On en 'Mira quién baila'. (Archivo de La Nación)

Según explicó, el cantante venezolano es notable en su trabajo técnico en la pista y ambos han mostrado una sinergia especial como dúo.

“Hay mucho talento en esa pareja y, de verdad, es una cuestión de química natural. No es forzado, están realmente dedicados a bailar y a mostrar que tienen ese talento más que a cualquier otra cosa”, comentó el humorista, célebre por su personaje Juanka Galindo.

Además, recordó que esta sería la segunda victoria de Morales en un formato de Canal 7, pues justamente fue ella su bailarina, cuando el comediante se coronó hace más de una década.

“Jeff no ganó Nace una estrella, pero, pucha, si hubiera ganado, en este momento tendríamos a los posibles ganadores de dos temporadas de dos competencias completamente diferentes, en una sola pareja”, detalló.

Respecto al desempeño de Jefferson Donaldo, nombre de registro de Jeff On, exaltó sus dotes como bailarín y su excelente forma física, lo cual es una gran materia prima que facilita el trabajo de ensayos.

“Para los coréografos, es mucho más fácil hacer entender a una persona que tiene esa habilidad, a otro u otra que, digamos, pueda solo bailar bien. Porque se puede llegar a bailar bien, pero de eso a bailar muy bien o ser excelente en la pista es diferente. Ellos, incluso, han sido excelentes histriónicamente, sin verse exagerados”, declaró.

Para Alex Costa, Jeff On y Alhana Morales tienen la química más natural en'Mira quién baila'. (Lilly Arce)

Por otra parte, reconoció que si tuviera que dar otro nombre, Ítalo Marenco también sería un justo ganador del programa y resaltó que es una de las personas más carismáticas del país.

Costa también sostuvo que, pese a que ya existe trabajo acumulado, no debe de subestimarse la gala final. Según su recomendación, los competidores tienen este domingo una gran chance de llenarle el ojo al público indeciso.

De hecho, su última coreografía, rememoró el actor, fue una de las más impactantes de la temporada, pues en la final de Dancing With the Stars realizó una rutina junto a siete bailarinas.

“Todo el mundo decía que era el número que debía cerrar toda la competencia; no fue así, porque se hizo por rifa y le tocó a otro cerrar. Pero era un número que yo bailaba con siete, era realmente bastante bueno. Aparte, yo llegué a ese número sin pensar que ya todo estaba tirado. Iba a darlo todo, a ver qué pasa. Creo que es importante darlo todo hasta el final”, concluyó.

La jueza de hierro no está contenta con la labor del jurado y anima a votar con respeto

Flor Urbina es recordada como la jueza de hierro de los programas de Teletica. (Jeffrey Zamora)

Flor Urbina, la icónica jueza de hierro de Teletica, que no regalaba ni medio punto si no era merecido, no podía faltar en un análisis de este tipo. De hecho, todavía sigue de cerca los formatos de este tipo y los comenta en su canal de YouTube, en un espacio llamado Dancing sin filtros.

Fiel a su estilo transparente, manifestó su descontento con la labor del actual jurado del programa.

La actriz detalló que aunque el nivel de los famosos pudo generar dolores de cabeza, en el buen sentido de la expresión, durante las galas se fueron marcando las distancias de nivel.

Sin embargo, afirmó que algunas nominaciones no fueron justas y que la gran pérdida para la final fue la del DJ Neto Rangel, a quien califica como uno de los más destacados de la competición.

“Le quitaron al público la posibilidad de escoger a sus favoritos, lanzando a personas que eran de mayor nivel de baile a competir entre sí mismos. Esto, obviamente, hace que la competencia como tal pierda a las mejores parejas. Esto no es responsabilidad del público, es responsabilidad del jurado”, aseveró.

“El jurado tiene que valorar la parte del rendimiento técnico en la escena y el jurado mismo sabe muy bien quiénes rendían más en la escena. Yo misma, cuando era jueza, en ocasiones sabía que tal vez algunos colegas estaban teniendo otros criterios que no eran meramente los técnicos”, añadió.

Paradójicamente, Neto Rangel ganó la gala en que fue expulsado a decisión del público. Para Flor Urbina, él merecía estar en la final de 'Mira quién baila'. (Lilly Arce)

Ahora bien, sus palabras fueron muy distintas al referirse a los participantes. Urbina elogió el esfuerzo de los finalistas y hasta invitó al público a votar con los parámetros que considere mejores, pero sin descalificar el trabajo de las figuras del concurso.

“Si sabes que Neto, por dar un ejemplo, tuvo mejor desempeño que Daniel, pero me cae mejor Daniel y le quiero dar el voto, eso es válido, de eso se trata este concurso. Lo que no se vale, es lo que estuve viendo, algunos comentarios terribles como ‘esta persona no baila nada, no debería de estar’. Ese no es el criterio que debería de pesar”, reflexionó la artista.

“Mucha gente vota más por odio. Y así elegimos desde quien gana un concurso de baile hasta una presidencia de la República. Eso es supertriste y preocupante, porque a veces elegimos un presidente porque odiamos a los otros y esto que pareciera tan inocente, se refleja desde una concurso como este”, apuntó Urbina.

En cuanto a su criterio, expresó que tanto Ítalo Marenco como Mariana Uriarte serían campeones inobjetables de la competencia, pues cada quien tiene sus argumentos y no se atreve a poner a uno por encima del otro.

Eso sí, aclaró que se tratan de casos distintos.

“Mariana ha sido la más constante, la más versátil. Ítalo, por su parte, empezó de cero, y ha logrado un gran nivel no solamente de baile, sino que también a nivel de comerse el escenario”, explicó.

Flor Urbina calificó a Mariana Uriarte como la más versátil y constante de 'Mira quién baila'. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Sin decidirse entre ambos, colocó a Jeff On un escalón por abajo, pues a pesar de que alabó que parece un bailarín profesional, considera que no ha mostrado esa milla extra de pasión.

Finalmente, colocó a Éricka Morera en el escalón más bajo de los finalistas. De Morera aplaudió la tenacidad demostrada durante todo el concurso, pero aseguró que ha tenido más altibajos que sus contrincantes.

Maripili Araya y un final de ‘foto finish’

Maripili Araya fue jueza de 'Bailando por un sueño' y trabajó como profesora en varios formatos de Teletica.

La directora y bailarina Maripili Araya no solamente es una figura reconocida internacionalmente en la danza, sino que también ha vivido de cerca los formatos de Teletica, como muy pocas personas lo han hecho.

Araya reconoció que si la decisión dependiera de su criterio, ella estaría más que expectante de la final, pues Ítalo Marenco y Jeff On están a la par en cuanto al rendimiento en el escenario.

A falta del cierre, que podría cambiarlo todo, externó que si el foto finish de la reñida carrera entre ambos concursantes se hiciera en este momento, Marenco aventajaría al cantante venezolano por algo así como una nariz.

La exjueza de Bailando por un sueño, comentó que el presentador televisivo se diferencia mínimante de Jeff, especialmente por la conexión con el público y las transiciones entre pasos.

De acuerdo con Maripili Araya, a Ítalo Marenco le ha beneficiado tomar riesgos en sus coreografías. (Lilly Arce/Lilly Arce)

De acuerdo con Araya, la primera costarricense invitada por Televisa a ser parte del Primer Campeonato Internacional de Baile, las transiciones son esa fluidez que consolida una coreografía, pero que normalmente pasan desapercibidas para la mayoría.

“(Las transiciones) son los momentos que nadie toma en cuenta porque la gente cree que lo importante es cuánto subió la pierna o si hizo un giro. Y también, no digo que no, pero cómo pasa de una cosa a la otra se deja como muy de lado y realmente sí es muy importante”, enfatizó.

No obstante, reiteró que las diferencias entre ambos finalistas son mínimas y que si Jeff On arriesgara con una sorpresa podría fácilmente revertir su criterio.

“Yo pienso que, para la final, el que quiera diferenciarse tiene que salirse de su zona de confort y sorprender con algo que no han hecho. Se tienen que incomodar un poco. Ya ellos tal vez manejan ciertas cosas que están acostumbrados a hacer en estos tres meses, pero creo que para la final hay que incomodar. Hay que salirse de esa zona de confort para que sea memorable”, concluyó.