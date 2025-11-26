‘La Peliteñida’ envió divertido mensaje a finalistas de ‘Mira quién baila’; esto fue lo que dijo

Lorna Cepeda, actriz de 'Yo soy Betty, la fea', envió sus mejores deseos a su excompañero de 'Dancing with the Stars'.

La actriz colombiana Lorna Cepeda envió un emotivo y divertido mensaje de apoyo a su excompañero de baile, Michael Rubí, y a su actual pareja de competencia, Mariana Uriarte, quienes este domingo disputarán la gran final de Mira quién baila (MQB), de Teletica.

“Este es un mensaje para mi Michael Andrés, que se lo presté por un ratico a Mari, no es para siempre Mari”, comentó entre risas la actriz, que interpretó a Patricia Fernández “La Peliteñida” en Yo soy Betty, la fea, en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Lorna Cepeda y Michael Rubí ganaron la sétima temporada de 'Dancing with the Stars', en 2022. (Archivo. )

Cepeda aprovechó la oportunidad para pedir a sus seguidores que voten por Mariana y Michael en la final del programa. “Estoy muy orgullosa de los dos. Mari divina, espectacular, le pido a la gente que vote por ustedes porque se lo merecen. Han llegado a la final, son un espectáculo, un show”, manifestó.

La intérprete, quien junto a Rubí ganó la sétima temporada de Dancing with the Stars en 2022, destacó además que la pareja merece llevarse la victoria. “Michael te adoro, sé lo berraco que eres y sé la maravilla de ser humano que eres. Les mando un beso grande. Ojalá que la gente vote por ustedes”, concluyó.

Por su parte, el bailarín compartió el mensaje en sus redes sociales y escribió: “Mi Lorni, gracias por apoyarnos”. Además, incluyó el enlace donde los seguidores pueden ingresar para emitir su voto.