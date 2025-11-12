Bailarín de ‘Mira quién baila’ vivió difícil momento en el programa: ‘Caí pálido, no vi nada’

El bailarín de Mira quién baila, Michael Rubí, vivió un difícil momento durante la gala del pasado domingo, pues confirmó que se encuentra enfermo y, tras una de las presentaciones, su cuerpo no resistió más.

Así lo dio a conocer en un video publicado por Teletica, donde también explicó que su pareja, Mariana Uriarte, atraviesa una situación similar de salud.

“Yo me siento un poquillo más enfermo que Mari y por eso fue que, después de bailar el opening y la primera coreografía que tuve con ella, que fue todo corrido, se me bajó todo. Mi cuerpo ya se sentía enfermo, mi energía no estaba tan alta como siempre y me desmayé”, comentó Rubí.

El bailarín divide sus días entre su trabajo en Canal 7 y los constantes viajes a México, donde forma parte del grupo de bailarines de Gloria Trevi. Sin embargo, este domingo su cuerpo le pasó factura.

“Caí ahí pálido, no vi nada. Es más, cuando estábamos recibiendo la crítica de los jueces, no sé ni qué dijeron ni qué cara puse. Solo pensaba: ‘Por favor, no te desmayes en televisión nacional’”, relató Michael.

LEA MÁS: Bailarín de Teletica no ocultó su rechazo a las críticas de Toni Costa y así le respondió el juez: vea el momento

A pesar del susto, Michael y Mariana fueron reconocidos como la “Pareja Wao”, el equipo más destacado de la noche, tras también participar en el baile junto con la presentadora Montserrat del Castillo, una de las invitadas de la novena gala.