¿Ítalo Marenco estará en los ‘Toros Teletica’? Esto dice la productora de las corridas de Canal 7

Las transmisiones de 'Toros Teletica' darán inicio el 25 de diciembre a las 7:30 p. m.

Una de las dudas más grandes que ha tenido el público desde la renuncia de Ítalo Marenco a Repretel y su posterior incorporación a Teletica es si el carismático presentador será parte del elenco de las transmisiones de las corridas de toros en Canal 7.

La duda la disipó la mañana de este sábado 29 de noviembre Nikole Román, productora de Toros Teletica, quien en entrevista con La Nación explicó la situación de Ítalo en las corridas.

Román confirmó que Marenco sí estará en los toros, pero no como conductor, sino que tendrá una participación especial un día de la cobertura. La productora no comentó cuándo estará el presentador en la pantalla.

“Va a estar con nosotros, pero para una dinámica diferente, no como presentador”, manifestó la productora, quien agregó que hasta el momento no hay información por parte de las jefaturas de que Ítalo vaya a estar en algún programa de fin de año.

En agosto se anunció la incorporación de Ítalo Marenco a Teletica. Muchos esperaban verlo como presentador de las corridas de toros, pero no será así este 2025. (Archivo)

“Creo que se ha tomado unas vacaciones este año. Es entendible, este tipo de elenco viene muchos años sacrificando sus diciembres y supongo que también él quiere una pausa en medio de su dinámica”, explicó Román.

Carlos Álvarez y su compañía en Toros Teletica

Toros Teletica tendrá su primer programa el 25 de diciembre a las 7:30 p. m. Las corridas que se verán por Canal 7 se realizarán en el redondel de Pedregal.

Lo que sí está confirmado al 100% es que el experimentado Carlos Álvarez estará a la cabeza del elenco de Toros Teletica. Él estará acompañado por Susana Peña, Max Barberena, Eugenia Fuscaldo, Rigoberto Alfaro (Gallina), Daniel Montoya y Natalia Monge.

En el campo de expertos taurinos y equinos repiten Michael Blake y Marvin Hidalgo.

El elenco de 'Toros Teletica' será encabezado por Carlos Álvarez, quien estará acompañado por Susana Peña, Michael Blake, Marvin Hidalgo y Max Barberena. (Archivo)

En temas de novedades, la productora adelantó que la televisora ha apostado por el entretenimiento familiar, por lo que contarán con juegos y actividades para que todos puedan disfrutarlas.

El Reto del 7, uno de los segmentos más esperados por el público y en el cual participan personalidades famosas del país, presentará este año algunos cambios: “Será un poco más extremo”, contó Román.

En las corridas del 7 regresarán el campeonato de monta de toros, así como la elección del toro y el montador campeones de la temporada. También se realizará el ya tradicional torneo de barrileras.

Nikole Román funge por primera vez como productora de Toros Teletica, un trabajo que ha ido forjando desde hace varios meses para cumplir con las expectativas del canal y del público.