¿Cómo se llevan las herederas de Teletica? Sus mensajes en redes sociales disipan cualquier duda

María Jesús Prada Picado y su hermana Luciana son hijas de doña Paula Picado, de Teletica. Además, tienen otra hermana; Paula.

La familia Picado Cozza, desde doña Olga, pasando por sus hijos, nietos y hasta bisnietos, es una de las más reconocidas de Costa Rica, gracias a que está al frente de Teletica. Por esta razón, cuando uno de sus miembros muestra en redes sociales cómo es su vida, llama la atención del público tico.

Así, por ejemplo, sucedió este jueves 28 de agosto, cuando la periodista María Jesús Prada, hija de doña Paula Picado, mostró un detalle especial que recibió de su hermana menor Luciana, conocida como Lula.

Con la publicación de María Jesús, editora de Teletica.com, se comprobó el amor, el respeto y la admiración que su hermana menor siente por ella.

En su cuenta de Instagram, María Jesús publicó un video en el que mostró una serie de mensajes escritos en papel que le dejó Luciana.

Un dato muy curioso es que los papeles estaban identificados con una leyenda que dice: “Del escritorio de María Jesús Prada P.”, así que la autora de los mensajes los tomó, aparentemente sin permiso, para darle una sorpresa.

En ellos se lee: “Soy la más dichosa de ser tu hermana, soy la más dichosa de ser madrina de Maxi. Te amo con todo mi corazón, gracias por existir. Lula”.

Las hermanas María Jesús y Lula Prada Picado, de Teletica, muestran su cariño en redes

En otro post-it, la joven de 25 años, quien destaca con su trabajo en Teletica Formatos, escribió: “To know you, is to love you (Conocerte es amarte). Que tengas el día más lindo”.

Para finalizar, Lula le expresó a María Jesús que la ama, que es una gran mamá, hermana, esposa y ser humano. Con el posteo, la hermana mayor demostró que el cariño es recíproco.

Lula Prada, de Teletica, le dejó a su hermana María Jesús varios mensajes conmovedores. (Captura de Instagram)