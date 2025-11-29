Viva

Ganador de formato de Teletica que llegó como desconocido y venció a un ídolo, revela su secreto a finalistas de ‘Mira quién baila’

El exconcursante conversó con ‘La Nación’ a las puertas del cierre del programa y a una década de su sorpresiva hazaña, en la que terminó echándose al público a la bolsa gala con gala

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
23/11/2025. Mira quien baila. Gala 11. Estudio Marco Picado, Sábana. Fotografía: Lilly Arce
La final de 'Mira quién baila' enfrenta a Jeff On y Mariana Uriarte, figuras de menor reconocimiento nacional, junto a Ericka Morera e Ítalo Marenco, quienes son personajes ampliamente reconocidos. (Lilly Arce)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeleticaTeletica FormatosDancing With the Stars
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.