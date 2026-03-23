En confianza

Yokasta Valle bajó la guardia… y las cosas que reveló superan sus más rudas peleas

La boxeadora conversó ‘En confianza’ con ‘La Nación’, abordando aspectos íntimos de su vida, sus luchas contra los prejuicios y los secretos detrás de sus éxitos en el ring

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Por Fátima Jiménez
Yokasta Valle Podcast
Seis veces campeona mundial la boxeadora costarricense Yokasta Valle convirtió un deporte al que entró obligada en la plataforma de su vida. (John Durán)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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