Yokasta Valle da una importante noticia con su nueva promotora de Jake Paul

Este es el anuncio oficial de la próxima pelea de Yokasta Valle, ante la mexicana Yadira Bustillos, con la promotora de Jake Paul en Miami.

La boxeadora costarricense Yokasta Valle anunció su próxima pelea, en la que defenderá su título mundial y que será la primera con su nueva promotora, la MVP del estadounidense Jake Paul.

El combate será ante la mexicana Yadira Bustillos el próximo viernes 14 de noviembre por la noche en el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos.

Estará en juego el cinturón de las 105 libras (peso paja) del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), que la tica había ganado en noviembre del año anterior, ante la japonesa Umi Ishikawa.

La velada se transmitirá de manera exclusiva por la plataforma de streaming Netflix y tendrá como plato fuerte la pelea del propio dueño de la promotora, el boxeador e influencer Jake Paul, contra Gervonta Tank Davis.

Yokasta firmó con la productora MVP el pasado 11 de agosto y se mostró muy emocionada con este debut.

“Muy feliz de anunciar mi próxima pelea, esta será mi primera defensa del título mundial WBC, y hacerlo en la cartelera debut de MVP junto a Jake Paul lo hace aún más especial. He trabajado toda mi vida para estos momentos, y sé lo que se necesita para mantenerme en la cima. Mi rival sera, Yadira Bustillos, es fuerte y tiene hambre de triunfo, pero no es algo a lo que ya no me he enfrentado”, afirmó la pugilista.

“Mi confianza me la da mi preparación con disciplina, con corazón y con el orgullo de representar a Costa Rica es mi mayor motivación. El panorama del boxeo femenino se está abriendo y hay muchas grandes rivales en el camino, pero antes que nada, necesito ganar esta pelea de manera contundente”, continuó Valle.

La exitosa boxeadora tica firmó un contrato multianual por dos años, con opción a renovación, de acuerdo con su promotor en el país, Mario Vega, y sujeto a los resultados.

Ahora, Yokasta se unirá a su hermana Naomi Valle, quien en marzo pasado también anunció su vínculo con la empresa del youtuber y boxeador Jake Paul, fundador de MVP, quien promovió a la costarricense como una gran promesa del boxeo.

Yadira Bustillos, una rival de cuidado

Por su parte, Yadira Bustillos, quien es originaria de Las Vegas y descubrió el boxeo gracias a su tío y hermano antes de entrenar con el entrenador Gil Martínez.

Lo que comenzó como curiosidad se convirtió rápidamente en pasión, ya que Bustillos se esforzó por mantenerse al nivel de los sparrings masculinos y demostrar su fortaleza en el gimnasio.

Su carrera amateur se vio coronada por logros como títulos consecutivos del Roy Jones Jr. National Invitational, el oro en los Guantes de Oro de Nevada y un tercer puesto en las eliminatorias olímpicas de 2019, donde ocupó el puesto número 6 a nivel nacional.

Debutó como profesional en 2021 y compitió por el título mundial interino de 105 libras del CMB en apenas su octava pelea profesional. Compitiendo en las divisiones de 105, 108 y 112 libras. Bustillos aspira a convertirse en campeona indiscutible en múltiples categorías de peso.

“Es un honor y un sueño hecho realidad pelear por este título. El cinturón del CMB representa la cima del deporte, y respeto a mi oponente, pero estoy lista para esto. No estoy aquí para competir. ¡Estoy aquí para conquistar!“, declaro dijo Bustillos.