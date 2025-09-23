Puro Deporte

Yokasta Valle da una importante noticia con su nueva promotora de Jake Paul

Yokasta Valle firmó el mes pasado con la promotora MVP del también boxeador e influencer Jake Paul

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Este es el anuncio oficial de la próxima pelea de Yokasta Valle, ante la mexicana Yadira Bustillos, con la promotora de Jake Paul en Miami.
Este es el anuncio oficial de la próxima pelea de Yokasta Valle, ante la mexicana Yadira Bustillos, con la promotora de Jake Paul en Miami. (MVP Productions/MVP Productions)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BoxeoYokasta ValleJake Paul
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.