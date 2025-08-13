Puro Deporte

Yokasta, Naomi, Hanna y Medallita: Una cartelera histórica reuniría a los íconos del boxeo profesional costarricense

El promotor Mario Vega se plantea tener a Yokasta y Naomi Valle, así como a David ‘Medallita’ Jiménez y Hanna Gabriel, en una cartelera de la promotora MVP

Por Juan Diego Villarreal
Yokasta Valle Naomi Valle Hanna Gabriel David Medallita Jiménez Promotora MVP 13 de maro del 2025 Producción La Nación
Tener en una cartelera, en el Estadio Nacional a Hanna Gabriel, Naomi Valle, Yokasta Valle y David 'Medallita' Jiménez, podría volverse una realidad con la promotora MVP. Producción La Nación (La Nación/Producción La Nación)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

